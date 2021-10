Deutsche Boerse acquisisce quota di minoranza nella fintech WeMatch

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -, la società che gestisce la Borsa di Francoforte, ha, nell'ambito di un round di finanziamento azionario di serie B da 19,5 milioni di dollari. L'operazione è stata portata a termine con, il ramo di corporate venture capital di Deutsche Borse. Al round di finanziamento hanno partecipato anche Augmentum Fintech, Illuminate Financial eWeMatch sviluppa soluzioni basate sul web per sostituire l'intermediazione vocale,per strumenti come prestito titoli, total return swap, derivati ??su tassi di interesse e derivati ??azionari. Inoltre, fornisce ai partecipanti al mercato una soluzione one-stop su una vasta gamma di asset, con l'obiettivo di tagliare i costi per i clienti e aumentare l'efficienza."La digitalizzazione dei flussi di lavoro combinata conpresso i fornitori di infrastrutture di mercato ha guidato la collaborazione tra WeMatch e Deutsche Boerse; quindi, questo investimento ha perfettamente senso e rafforza ulteriormente la nostra partnership", ha affermato Matthias Graulich, membro dell'Eurex Clearing Executive Board di Deutsche Boerse.