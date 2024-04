IOSCO propone controllo più attento delle Borse alla luce della loro trasformazione

Deutsche Borse

(Teleborsa) - Lo(International Organization of Securities Commission), la principale organizzazione internazionale che riunione le autorità di regolamentazione sui titoli, ha proposto linee guida dettagliate su come le autorità di regolamentazione dovrebberoSecondo il rapporto, "gli", in quanto sono i mercati organizzati attraverso i quali vengono negoziate la maggior parte delle azioni (così come molti altri strumenti finanziari). Di conseguenza, il modo in cui gli exchange sono organizzati e gestiti è di fondamentale interesse per i regolatori, sia per quanto riguarda il modo in cui operano gli exchange sia per l'effetto delle operazioni degli exchange sul mercato finanziario più ampio. Oltre alle tradizionali funzioni di mercato, la maggior parte delle Borse oraInoltre, alcuni gruppi hanno stipulato. Ad esempio, il gruppoe Google Cloud hanno annunciato una partnership strategica per accelerare l'innovazione, mentre il gruppohanno lanciato una partnership strategica decennale per soluzioni di dati, analisi e infrastruttura cloud di prossima generazione.Secondo lo IOSCO, le evoluzioni dei mercati hanno influenzato le modalità di organizzazione delle Borse e degli Exchange Groups, che "possono, nonché i. Ciò potrebbe dar luogo a potenziali rischi e sfide riguardanti le funzioni normative e le responsabilità delle borse, nonché questioni di vigilanza".Il rapporto proponeche le autorità di regolamentazione potrebbero prendere in considerazione. Coprono tre aree specifiche, vale a dire: (1) Organizzazione delle Borse e degli Exchange Groups, (2) Supervisione delle Borse e di altre sedi di negoziazione all'interno dei gruppi e (3) Supervisione degli Exchange Groups multinazionali.Secondo lo IOSCO, è necessariosotto la supervisione delle autorità di regolamentazione al fine di garantire che l'autonomia decisionale e l'indipendenza per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi normativi delle Borse, compresa la garanzia che le pratiche e i controlli sull'integrità del mercato siano mantenuti a livello della singola Borsa; inoltre, valutare se le Borse sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione hanno messo in atto accordi e politiche per garantire che le Borse operino in conformità con i rispettivi obblighi normativi; infine, valutare se esistonoe nella gestione dei propri interessi commerciali e obblighi normativi.Indipendentemente dalla natura, dimensione o complessità della sede di negoziazione, è importante che le autorità di regolamentazione considerino il monitoraggio se le Borse vigilate dispongano diche ne derivano, si legge nel documento.Inoltre, occorre monitorare gli sviluppi nella struttura e nella proprietà delle Borse e degli Exchange Groups multinazionali per garantire che continuino ad avere la capacità di