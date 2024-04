ISCC Fintech cede portafoglio di NPL dal valore nominale di 12,9 milioni di euro

Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto, con un importante operatore finanziario italiano, uncomposto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti, per un GBV complessivo, alla data di cut-off del 1° marzo 2024, di circa, per un valore di circa 3,15 milioni di euro."L'operazione, in linea con il processo virtuoso già avviato nel 2022 dalla società, rappresenta una delle più importanti leve strategiche - commenta l'- e rientra nell'ambito di un più ampio progetto e ci rende pienamente soddisfatti poiché ben si inquadra nell'attività di valorizzazione che la società ha fatto del suo Portafoglio Crediti e parallelamente consente di".