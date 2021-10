Andamento positivo per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,40%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Inwit

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Softlab

Giglio Group

Tiscali

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 9.645,2, e si è poi portato a quota 9.571,3, in aumento dell'1,40% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 284, dopo aver avviato la seduta a 285.Nel, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,16%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,92%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,46%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,52%.