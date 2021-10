Alerion avvia attività per emissione green bond da massimi 200 milioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il CdA di, società italiana attiva nel settore della produzione di energia rinnovabile e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, hasenior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 150 milioni di euro e un massimo di 200 milioni di euro, da qualificarsi come, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero.Sulla base delle attuali condizioni di mercato, sottolinea la società in un a nota, è ragionevole ritenere che il prestito obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2%, su base annua. Idell'emissione potranno essere destinate aldel prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso il 29 giugno 2018 per un ammontare pari a 150 milioni di euro e alnel settore eolico e fotovoltaico.Alerion Clean Power prevede che, in sede di emissione, le obbligazioni sarannou un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.