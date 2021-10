Borse europee caute guardano al Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in attesa della diffusione dell'importante dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo pomeriggio. Statistica che influenzerà le prossime mosse della, che entro fine anno dovrebbe annunciare il tapering, la riduzione di acquisti di asset.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,51%), che raggiunge 79,48 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +105 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,27%, piatta, che tiene la parità, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,32%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.977 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 28.492 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,89%.avanza dell'1,70%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,26%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.di Milano,(+5,82%),(+2,25%),(+2,08%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.