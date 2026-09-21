Borse europee in rialzo con petrolio sotto 100 dollari

(Teleborsa) - Giornata di acquisti sulle principali borse europee, Milano inclusa, con il petrolio che prosegue la sua discesa nonostante le incertezze legate al pericolo Houthi nel Mar Rosso. Nel frattempo sulla borsa di New York, l' S&P-500 si muove in rialzo dell'1,10%, sostenuta anche dalle attese per il vertice tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, in programma giovedì.



Poco mosso l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,147. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 4.349,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,70%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,77%), che ha toccato 95,52 dollari per barile.



In forte calo lo spread , che raggiunge +50 punti base (-41 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,95%.



Tra i listini europei tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,07%, in luce Londra , con un ampio progresso dello 0,75%, e andamento positivo per Parigi , che avanza di un discreto +0,92%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.990 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+4,30%) in scia alle indiscrezioni stampa che indicano UniCredit a lavoro con Crédit Agricole per studiare un intervento congiunto sull'istituto di credito.



Bene inoltre Unicredit (+3,19%), Prysmian (+2,98%) e STMicroelectronics (+2,83%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Poste Italiane , che ha terminato le contrattazioni a -0,82%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, WIIT (+6,57%), Banco Desio (+5,42%), Technoprobe (+5,30%) e Carel Industries (+5,08%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Maire , che ha terminato le contrattazioni a -2,50%.



In rosso Ascopiave , che evidenzia un deciso ribasso del 2,02%.



Spicca la prestazione negativa di RCS , che scende del 2,01%.



Ferragamo scende dell'1,91%.

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