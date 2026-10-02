Le Borse europee cercano il rimbalzo con il Brent sotto i 100 dollari

(Teleborsa) - Il bilancio è positivo per i listini azionari europei
. Giornata rialzista anche per Piazza Affari.
A Milano guidano il listino principale Technoprobe
e Stellantis
che accelerano dopo la buona partenza. Bene anche Prysmian
e Stm
.
Nel frattempo, in calo di quasi il 3% il Brent
che scivola sotto i 100 dollari al barile
. Secondo quanto riportato da Reuters, in Europa si starebbe discutendo dell'uso delle riserve strategiche
per frenare i prezzi dei carburanti. La proposta arriverebbe dalla Francia e includerebbe sia il greggio che i carburanti.
Sul fronte macroeconomico
, accelera
l'inflazione nell'Eurozona che a settembre è stimata dall'Eurostat al 3,8%, rispetto al 3,2% di agosto e al 3,6%: si tratta del livello più alto da settembre 2023.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.186,3 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,95%), che ha toccato 89,2 dollari per barile.
Ottimo il livello dello spread
, che scende fino a +102 punti base, con un calo di 17 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,47%. Tra le principali Borse europee
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dell'1,09%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,50%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,84%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,72%, a 50.601 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 53.174 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,82%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,66%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+4,72%), Stellantis
(+4,55%), Prysmian
(+4,04%) e STMicroelectronics
(+3,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit
, che ottiene -0,96%.
Sottotono Saipem
che mostra una limatura dello 0,75%.
Deludente BPER Banca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+4,20%), BF
(+4,18%), NewPrinces
(+2,19%) e Maire
(+2,17%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance
, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.
Fiacca Banca Ifis
, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.
Discesa modesta per BFF Bank
, che cede un piccolo -0,82%.
Pensosa Alerion Clean Power
, con un calo frazionale dello 0,79%.