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Le Borse europee cercano il rimbalzo con il Brent sotto i 100 dollari

Accelera intanto l'inflazione a settembre: è ai massimi da 3 anni.

Commento, Finanza, Spread
Le Borse europee cercano il rimbalzo con il Brent sotto i 100 dollari
(Teleborsa) - Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari.

A Milano guidano il listino principale Technoprobe e Stellantis che accelerano dopo la buona partenza. Bene anche Prysmian e Stm.

Nel frattempo, in calo di quasi il 3% il Brent che scivola sotto i 100 dollari al barile. Secondo quanto riportato da Reuters, in Europa si starebbe discutendo dell'uso delle riserve strategiche per frenare i prezzi dei carburanti. La proposta arriverebbe dalla Francia e includerebbe sia il greggio che i carburanti.

Sul fronte macroeconomico, accelera l'inflazione nell'Eurozona che a settembre è stimata dall'Eurostat al 3,8%, rispetto al 3,2% di agosto e al 3,6%: si tratta del livello più alto da settembre 2023.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.186,3 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,95%), che ha toccato 89,2 dollari per barile.

Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +102 punti base, con un calo di 17 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,47%.

Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,09%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,50%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,84%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,72%, a 50.601 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 53.174 punti.

In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,82%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,66%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+4,72%), Stellantis (+4,55%), Prysmian (+4,04%) e STMicroelectronics (+3,34%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -0,96%.

Sottotono Saipem che mostra una limatura dello 0,75%.

Deludente BPER Banca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+4,20%), BF (+4,18%), NewPrinces (+2,19%) e Maire (+2,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.

Fiacca Banca Ifis, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.

Discesa modesta per BFF Bank, che cede un piccolo -0,82%.

Pensosa Alerion Clean Power, con un calo frazionale dello 0,79%.
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