Borse europee in rialzo su calo petrolio e Fed
(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in rialzo sulla scia del calo dei prezzi del petrolio che contribuisce a sostenere l'ottimismo sulla possibilità di tenere sotto controllo l'inflazione. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'S&P-500, il giorno dopo che la Fed ha deciso di alzare i tassi di 25 punti al 3,75-4. Attesa domani la decisione della Bank of Japan con gli analisti che stimano un ritocco all'insù del costo del denaro di 25 punti.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,148. Pioggia di acquisti sull'oro, che sta portando a casa un guadagno del 2,37%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 101,1 dollari per barile, con un calo dell'1,28%.
Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +48 punti base, con un calo di 37 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,96%.
Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,70%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,19%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,57%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.518 punti.
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Poste Italiane, che segna un forte rialzo del 3,40%.
Telecom Italia avanza del 2,98%.
Si muove in territorio positivo Fincantieri, mostrando un incremento del 2,40%.
Denaro su Stellantis, che registra un rialzo del 2,26%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Campari, che ha terminato le contrattazioni a -1,56%.
Si muove sotto la parità Buzzi, evidenziando un decremento dello 0,91%.
Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dello 0,77%.
Sottotono ENI che mostra una limatura dello 0,60%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+5,18%), Sesa (+3,79%), Technoprobe (+3,50%) e Ascopiave (+3,20%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pharmanutra, che ha archiviato la seduta a -5,05%.
In perdita Ferragamo, che scende del 3,96%.
Spicca la prestazione negativa di MFE B, che scende del 3,21%.
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