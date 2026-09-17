Borse europee in rialzo su calo petrolio e Fed

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in rialzo sulla scia del calo dei prezzi del petrolio che contribuisce a sostenere l'ottimismo sulla possibilità di tenere sotto controllo l'inflazione. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l' S&P-500 , il giorno dopo che la Fed ha deciso di alzare i tassi di 25 punti al 3,75-4. Attesa domani la decisione della Bank of Japan con gli analisti che stimano un ritocco all'insù del costo del denaro di 25 punti.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,148. Pioggia di acquisti sull' oro , che sta portando a casa un guadagno del 2,37%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 101,1 dollari per barile, con un calo dell'1,28%.



Ottimo il livello dello spread , che scende fino a +48 punti base, con un calo di 37 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,96%.



Tra le principali Borse europee in luce Francoforte , con un ampio progresso dello 0,70%, andamento positivo per Londra , che avanza di un discreto +1,19%, e composta Parigi , che cresce di un modesto +0,57%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.518 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Poste Italiane , che segna un forte rialzo del 3,40%.



Telecom Italia avanza del 2,98%.



Si muove in territorio positivo Fincantieri , mostrando un incremento del 2,40%.



Denaro su Stellantis , che registra un rialzo del 2,26%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Campari , che ha terminato le contrattazioni a -1,56%.



Si muove sotto la parità Buzzi , evidenziando un decremento dello 0,91%.



Contrazione moderata per Tenaris , che soffre un calo dello 0,77%.



Sottotono ENI che mostra una limatura dello 0,60%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+5,18%), Sesa (+3,79%), Technoprobe (+3,50%) e Ascopiave (+3,20%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pharmanutra , che ha archiviato la seduta a -5,05%.



In perdita Ferragamo , che scende del 3,96%.



Spicca la prestazione negativa di MFE B , che scende del 3,21%.

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