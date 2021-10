Tesla lascia la Silicon Valley

Tesla

(Teleborsa) -dice addio alla Silicon Valley e. Lo ha annunciato Elon Musk in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti che ha avuto luogo presso la fabbrica in costruzione in Texas ed è stato trasmesso via web.Tesla continuerà ad espandersi in California "in modo significativo, ma ancora di più qui in Texas" - afferma Musk - che aggiunge "voglio essere chiaro: continueremo a espandere le nostre attività in California. La nostra intenzione è di aumentare la produzione di Fremont e Giga Nevada del 50%".