SdR, Conti (Eurizon): sbagliato pensare che sviluppo AI sia solo faccenda americana

(Teleborsa) - ". Sono in corso tendenze secolari che stanno determinando una inversione della curva demografica; il numero degli over 60 è destinato a crescere in modo costante rispetto ai più giovani. In questo contesto ben venga l'intelligenza artificiale e qualunque sviluppo tecnologico che svolga i lavori per cui sarà sempre più difficile trovare forza lavoro fresca disponibile". Lo ha affermato, alla conferenza "Come i nuovi trend globali cambieranno l'equilibrio del mondo" che si è tenuta al Salone del Risparmio."È altrettanto- ha aggiunto - La presenza del CEO di una società italiana all'avanguardia su questo fronte conferma come anche in Europa e in particolare in Italia si sviluppa Intelligenza Artificiale, ovviamente all'interno di un progetto che è inevitabilmente globale. In altre parole c'è posto per una sola Silicon Valley, e questa è geograficamente collocata in USA, ma la partecipazione è globale, anche europea, anche italiana"."Inoltre le imprese europee, e italiane, sono state molto brave in questi anni a, utilizzando tutti gli sviluppi tecnologici per valorizzare le proprie punte di diamante siano esse la meccanica industriale, il lusso o la capacità di attrarre turismo di qualità", ha sostenuto Conti.