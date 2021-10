Tod’s, carica di AD a Diego e Andrea Della Valle. Simona Cattaneo nuova DG

Tod's

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori, ha deciso disolamente in capo al Presidente,, e al vicepresidente,, con poteri analoghi, riportando la guida del gruppo a due soli AD e sostituendo la figura dell'amministratore delegato Umberto Macchi di Cellere con un direttore generale.Questo riassetto della governance è stato attuato per "e rendere quindi più rapide le decisioni da prendere, con la struttura operativa del gruppo e tutti i managers di prima linea", sottolinea una nota del gruppo., con un passato professionale in. La società ringrazia Umberto Macchi di Cellere "per il lavoro svolto nei quattro anni trascorsi nel Gruppo, contribuendo alla realizzazione di progetti importanti, tenendo conto degli sviluppi futuri dell'azienda" e per "l'importante ruolo che ha avuto nel gestire l'eccezionale periodo della pandemia".