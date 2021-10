Iren acquisisce il 51% di Nove SpA e sale al 100%

Iren

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata Iren Energia,(che fa parte della Città metropolitana di Torino) per la cessione del 51% delle quote societarie di. La società, già detenuta al 49% da Iren Energia che svolgeva anche il ruolo di socio industriale, ha conseguito nel 2020 uncon un indebitamento finanziario pari a 13 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro verso Iren Energia. La gara è stata aggiudicata al prezzo di circa 5,4 milioni di euro."L'acquisizione rientra in un progetto strategico di ampio respiro consistente nella, che integrando le diverse reti della Città di Torino e dei Comuni limitrofi, utilizza il calore prodotto dagli impianti cogenerativi e dal termovalorizzatore", ha commentato il presidente del gruppo Iren, Renato Boero."Lo sviluppo della rete di teleriscaldamento torinese rientra tra i progetti sostenibili inseriti nel piano volti a contrastare i cambiamenti climatici e gli elevati livelli di inquinamento della città - ha aggiunto l'AD Gianni Vittorio Armani - L'estensione della rete connessa agli impianti del gruppo consente unche si ripercuoterà positivamente sui cittadini serviti".