Germania, ifo: ripresa ancora lenta. Accelerazione nel 2022

(Teleborsa) - Nonostante i passi avanti fatti dalla fase più acuta della pandemia, lae bisognerà attendere il 2022 per vedere una decisa accelerazione. Lo si legge nel, un rapporto congiunto dei maggiori istituti di ricerca del Paese: German Institute for Economic Research (DIW Berlin), ifo Institute, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), Halle Institute for Economic Research (IWH) e RWI.Tra i principali fattori che stanno rallentando la ripresa del PIL ci sono le, che ostacolano la produzione nel settore manifatturiero. Di conseguenza, stanno crescendo solo i settori dei servizi legati ai consumatori. Secondo il rapporto,, poiché l'attività nel settore dei servizi rimarrà al di sotto del livello consueto durante la stagione fredda". Per il prossimo anno, gli istituti ipotizzano che gli effetti negativi della pandemia e delle strozzature dell'offerta verranno gradualmente superati e, di conseguenza, verrà ripristinata la normale utilizzazione degli impianti."Nel complesso,", afferma Oliver Holtemöller, vicepresidente dell'Halle Institute for Economic Research (IWH). Gli istituti prevedono un aumento dei prezzi al consumo del 3% nell'anno in corso e del 2,5% nel 2022. Il deficit del bilancio pubblico dovrebbe scendere dal 4,9% in rapporto al PIL nell'anno in corso al 2,1% il prossimo anno.Dato il forte aumento del PIL nominale,. "Le sfide del cambiamento climatico e la prevedibile minore crescita economica dovuta a una forza lavoro in calo ridurranno le opportunità di consumo", mette comunque in guardia Holtemöller.