Tenax International, l'utile raddoppia nel 2023. Ricavi a 20,5 milioni

Tenax International

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha chiuso il 2023 con unpari a 22,01 milioni di euro, in aumento del 19,6% rispetto ai 18,40 milioni conseguiti nel 2022. L'ammonta a 2,3 milioni di euro, in aumento del 25,2%, con un EBITDA margin al 10,23% del VdP (9,77% nel 2022). L', pari a 0,70 milioni di euro, è più che raddoppiato (+111,9%) rispetto al 2022 (0,33milioni di euro)."Anche il 2023 si è rivelatoper Tenax sotto tutti i punti di vista - ha commentato l'- Tutti i dati economici hanno registrato un miglioramento marcato rispetto al 2022, che pure aveva rappresentato un anno di svolta dal punto di vista sia commerciale che economico"."È particolarmente significativo che tutto questo sia stato fatto tenendo sotto controllo l'indebitamento finanziario, che si è mantenuto ad un livello fisiologico ed in linea con il 2022 - ha aggiunto - Anche dal punto di vista commerciale, il 2023 ha fatto segnare risultati significativi non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo; è infatti stato l'anno in cui sono, dai quali ci aspettiamo risultati ancora migliori negli anni a venire".Ladella società a fine 2023 risulta pari a 5,39 milioni di euro, rispetto a 4,35 milioni di euro del 2022.