Leonardo, per difetti Boeing 787 indagato subfornitore

(Teleborsa) - In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il B787 fa sapere che si fa riferimento al subfornitore(MPS), qualificato anche da"Il suddetto subfornitore - si legge nella nota di Leonardo - è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. Inoltre Manufacturing Processes Specification S.r.l. (MPS) non è più fornitore di Leonardo".