TSMC, utili in aumento del 13,8% nel 3° trimestre 2021

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttori di semiconduttori al mondo, ha registrato unconsolidato di 414,67 miliardi di NT$ (circa 12,7 miliardi di euro), undi 156,26 miliardi di NT$ (circa 4,8 miliardi di euro) e un utile diluito per azione di 6,03 NT$ (1,08 dollari per ADR) per il terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2021 ., il fatturato del terzo trimestre è aumentato del 16,3%, mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono aumentati del 13,8%.2021, i risultati del terzo trimestre hanno rappresentato un aumento dell'11,4% dei ricavi e un aumento del 16,3% dell'utile netto.Le azioni di TSMC sono aumentate di oltre l'8% finora quest'anno, fornendo alla società una, più del doppio di quella del concorrente e cliente. I chip realizzati da TSMC sono utilizzati in una molteplicita di settori e applicazione, dagli smartphone dialle automobili.