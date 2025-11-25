Milano 11:41
TSMC intenta causa per segreti commerciali contro un ex dirigente
(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha dichiarato di aver intentato una causa contro un ex dirigente entrato a far parte di Intel.

L'azienda ha dichiarato che è molto probabile che Lo Wen-jen abbia divulgato segreti commerciali a Intel al suo rientro in servizio. La scorsa settimana, i giornali taiwanesi hanno riportato che il dirigente avrebbe sottratto know-how proprietario al suo ex datore di lavoro poco prima del suo ritiro.

La scorsa settimana, in un'intervista a Bloomberg News, l'amministratore delegato di Intel, Lip-Bu Tan, ha respinto le speculazioni su eventuali illeciti e ha affermato che la sua azienda rispetta i diritti di proprietà intellettuale.

Lo Wen-jen era responsabile della strategia aziendale prima del suo ritiro da TSMC a luglio. In passato è stato responsabile della ricerca e dello sviluppo tecnologico presso TSMC e ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare la produzione di massa di chip all'avanguardia, compresi quelli utilizzati per realizzare acceleratori di intelligenza artificiale.
