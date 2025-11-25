TSMC intenta causa per segreti commerciali contro un ex dirigente

Intel

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha dichiarato di averentrato a far parte diL'azienda ha dichiarato che è molto probabile che Lo Wen-jen abbiaal suo rientro in servizio. La scorsa settimana, i giornali taiwanesi hanno riportato che il dirigente avrebbeal suo ex datore di lavoro poco prima del suo ritiro.La scorsa settimana, in un'intervista a Bloomberg News, l'amministratore delegato di Intel, Lip-Bu Tan, hae ha affermato che la sua azienda rispetta i diritti di proprietà intellettuale.Lo Wen-jen eraprima del suo ritiro da TSMC a luglio. In passato è statopresso TSMC e ha svolto un ruolo fondamentale nelall'avanguardia, compresi quelli utilizzati per realizzare acceleratori di intelligenza artificiale.