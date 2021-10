Covid, cala ancora l'incidenza di nuovi casi in Italia

(Teleborsa) - Continuano a migliore i dati relativi alla situazione epidemiologica in Italia. In base alla bozza didell'(ISS) e delall'esame della cabina di Regia, diminuisce ancora i l'settimanale a livello nazionale dei casi di: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) dello scorso monitoraggio.Nel periodo 22 settembre - 5 ottobre 2021, l'calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,82 - 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.Questa settimana tre Regioni (Marche, Molise e Valle d'Aosta) risultano classificate a, rispetto alle 4 Regioni e Province autonome (PPAA) della scorsa settimana (Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta). Le restanti 18 Regioni e Province autonome risultano classificate a. Provincia Autonoma di Bolzano e Sardegna, inoltre, riportano un'allerta di resilienza legata ai servizi sanitari territoriali.