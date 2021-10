Future USA positivi spinti da trimestrali sopra le attese

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Dopo un'apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane sulla, con risultati migliori del previsto che spingono gli acquisti sul mercato azionario. Tra le società più importanti che diffondo la trimestrale oggi c'è, che ha migliorato la propria guidance 2021 . Dopo la chiusura della Borsa si avranno anche i conti diIl contratto sulguadagna lo 0,48% a 35.428 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,48% a 4.508 punti. Il derivato sulsegna un +0,43% a 15.366 punti.Sul, la giornata è priva di grandi spunti. Prima dell'apertura della Borsa il Dipartimento del Commercio (Census Bureau) diffonde la variazione percentuale mensile delle costruzioni di nuove abitazioni e quella dei permessi per la costruzione di nuove abitazioni.Tra ic'è(trimestrale migliore delle attese, ma possibili pressioni sui margini a causa dell'aumento dei costi),(trimestrali migliore delle attese sia per i ricavi che per gli utili),(upgrade),(ha annunciato la progettazione di chip per i propri data center),(la FDA potrebbe approvare la possibilità di ricevere una terza dose diversa dal vaccino inoculato in precedenza).