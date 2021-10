ESI cede controllata WSI Spain per 400 mila euro

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha, società spagnola che a sua volta detiene una partecipazione pari al 67% nella Union Temporal de Empresas (UTE) PV4Baleari. Il. L'operazione si spiega con la scelta di prevedere la dismissione delle proprie partecipate nei Paesi nei quali sono terminati gli interventi relativi alle attività di costruzione degli impianti, quando non sono programmate ulteriori commesse sul territorio. I proventi saranno utilizzati per investimenti interni all'azienda e per implementare le attrezzature necessarie alla costruzione di nuovi impianti, spiega la società in una nota.ESI ha inoltre comunicato di avere ottenuto, relativamente all' accordo comunicato lo scorso 29 aprile per il revamping di 18 impianti fotovoltaici per conto di un primario operatore nazionale, il riconoscimento da parte del committente di. L'importo della commessa sale ora a 3,5 milioni di euro."Il riconoscimento degli extra costi dovuti all'incremento dei prezzi delle materie prime attesta, da parte del nostro principale cliente, la, a conferma della serietà e professionalità dimostrate anche in situazioni difficili e non prevedibili quali quelle generate dalla pandemia", ha commentatodi ESI.