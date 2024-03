Lucisano Media Group, utile 2023 sale a 5,08 milioni. Dividendo di 0,04 euro

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha chiuso ilcone proventi operativi consolidati pari a 61.354 mila euro (46.078 mila nel 2022, +33,2%) grazie alla significativa crescita di tutte le Business Unit del Gruppo. Il margine operativo lordo () è pari a 26.733 mila euro (+22,8%), corrispondente al 43,6% dei ricavi (47,2% nel 2022), mentre ilè pari a 5.080 mila euro (3.060 mila nel 2022)."Il 2023 è stato une di risultati molto soddisfacenti su tutti i fronti - ha commentato l'- La BU Produzione e Distribuzione ha visto l'uscita in sala di cinque film, sei se includiamo l'intera stagione natalizia"."Nelsicuramente saremo condizionati dalla mancanza di prodotto internazionale nella prima parte dell'anno dovuta alle complesse relazioni industriali e relativi scioperi negli Stati Uniti nel corso del 2023 ma abbiamo aspettative positive per il secondo semestre", ha aggiunto.L'(comprensivo della componente relativa ai beni in leasing) è risultato pari a 35.341 mila euro (38.929 mila euro al 31 dicembre 2022).Il CdA ha deliberato di distribuire agli azionisti ununitario di 0,04 euro per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 15 maggio 2024, record date 16 maggio 2024 e data di pagamento 17 maggio 2024).