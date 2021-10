Il comparto beni industriali a Milano dà qualche segnale positivo (+0,68%), guizzo positivo per Danieli

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

listino principale

Interpump

CNH Industrial

Nexi

Ftse MidCap

Danieli & C

Ftse SmallCap

Servizi Italia

Saes Getters

Openjobmetis

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 42.372, in crescita dello 0,68%, mentre l'registra una risalita dello 0,43% a 1.129.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,49%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,30%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,17%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,94%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,84%.avanza dello 0,82%.