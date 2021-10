Intel, la trimestrale paga crisi chip

Intel

(Teleborsa) - Il colosso dei semiconduttorichiude il terzo trimestre con un utile per azione che si è attestato a 1,71 dollari su base adjusted, e si confronta con gli 1,11 dollari attesi dagli analisti.Ilè stato pari a 18,1 miliardi inferiore ai 18,2 miliardi stimati dal consensus per colpa - ha spiegato Intel - del calo delle vendite a causa della carenza di chip.Per il, Intel prevede un EPS adjusted di 90 centesimi su ricavi di 19,2 miliardi, contro i 19,4 miliardi attesi dal mercato. Per, stima, invece, un utile per azione di 4,50 dollari (le attese 4,79 dollari) eper 77,7 miliardi di dollari, contro attese per 73,59 miliardi.