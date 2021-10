Italia, governo tratta con Intel per stabilimento chip a Mirafiori o Catania

Intel

(Teleborsa) - Il governo italiano sarebbe incon, colosso statunitense dei semiconduttori, per convincerlo a costruire un. Il sito produttivo sarebbe fondamentale per aumentare l'offerta di componenti per il settore automotive, il comparto più durante colpito dalla penuria di semiconduttori che sta interessando l'economia mondiale nella fase di ripresa dalla pandemia.Lo scrive Reuters, citando fonti anonime a conoscenza del dossier. Il potenziale investimento varrebbe più di 4 miliardi di euro, con la fabbrica che creerebbe più diin Italia. Tra i luoghi più considerati per lo stabilimento di Intel ci sarebbe, sede italiana della casa automobilistica, e, dove già opera il produttore di chip italo-francese. Il governo italiano sarebbe pronto a finanziare parte dell'investimento complessivo con soldi pubblici e ad offrire condizioni favorevoli a Intel, anche sui costi del lavoro e dell'energia."Il governo sta preparando un'offerta molto dettagliata con l'obiettivo di", ha detto una delle fonti a Reuters, aggiungendo che "le discussioni con Intel sono in una fase avanzata. Non c'è ancora nessun accordo, ma se il governo lavora molto su questo ha buone possibilità di portare l'impianto in Italia".