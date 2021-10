SIMEST pronta a sostenere PMI. Salzano: "PNRR occasione per cambio di passo"

(Teleborsa) - "Il sistema industriale nazionale si trova a fronteggiare gliche non sono più procrastinabili, perché primari. Bisogna affrontarli oggi – per quanto difficile possa essere – per guadagnare competitività e stare al passo con le altre economie" a dirlo èin occasione del 36° Convegno dei Giovani Imprenditori in corso a Napoli."E' proprio il, declinato in Italia dal- prosegue Salzano nel suo intervento - a fornire ingenti risorse per accompagnare le imprese nazionali, soprattutto le PMI, in questo cambio di passo. E per quelle aziende che sfrutteranno l'opportunità perloro e delle loro catene del valore i: da un lato i loro prodotti diventeranno maggiormente attrattivi e concorrenziali sui mercati globali (che vedono un consumatore sempre più esigente); e dall'altro si tuteleranno verso un futuro finanziario che premierà solo chi rispetterà criteri ambientali sempre più stringenti".perché è uno dei primi soggetti a 'mettere a terra' il PNRR:. Portale che già dal 21 permette alle PMI di pre-caricare la propria domanda di finanziamento. Ovviamente - continua il Presidente di Simest - abbiamo dovutoattraverso il quale eroghiamo le risorse del PNRR. Si tratta delche gestiamo in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e, per l'occasione, dedicato in esclusiva alle. I finanziamenti saranno come sempre a tasso agevolato (attualmente lo 0,055%) con una quota cospicua, fino al 25%, a fondo perduto"."E per aiutare ilcon il resto d'Italia - conclude - alle imprese del sarà riservato ilmentre la quota a fondo perduto potrà arrivare fino al 40% del finanziamento concesso".