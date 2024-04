Scuola: grazie ad Anief rinnovo 6mila contratti personale ATA in organico aggiuntivo PNRR-agenda Sud

"La disposizione annunciata del Ministro Valditara per il personale ATA è importante., sul contratto, per esempio, siamo riusciti ad aumentare quasi del doppio il salario accessorio come aumento rispetto al personale docente. Abbiamo fatto aumentare quasi del doppio l'indennità dei direttori ed ex direttori SGA", dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief."È importanteper ottenere un organico aggiuntivo nelle scuole nel tempo del covid, e poi per farlo rinnovare. C'è stato uno stop per più di un anno, ma oggi grazie ad Agenza Sud e Organico PNRR, abbiamo avuto delle unità in più.invece il Ministro finalmente ha ascoltato Anief e ha messo a disposizioneAspettiamo il provvedimento a breve, siamo convinti che questo personale debba durare per tutta la durata del PNRR, e poii che abbiamo perso purtroppo quando abbiamo affidato alle scuole i fondi del PNRR per il loro pagamento. Le scuole avevano già fatto altri progetti e quindi sono rimasti esclusi. È importante recuperare questo personale, le sue competenze per poter svolgere tutto il progetto. con Anief è importante portare avanti tutte le istanze, dal personale ATA, non per ultimo con la progressione verticale dei facenti funzione", conclude Pacifico.