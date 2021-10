OVS comunica tasso di interesse e rendimento del prestito obbligazionario

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicatodelunrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, approvato dalla Central Bank of Ireland il 14 ottobre 2021 e passaportato in Italia il 15 ottobre 2021. Il tasso di interesse delle obbligazioni sarà pari ae tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, il rendimento delle obbligazioni (yield) sarà pari allo. La società precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date, la Data di Emissione”) delle obbligazioni e non è indicativo del rendimento futuro.In considerazione delledelle obbligazioni, il tasso sarà incrementato di un margine pari a massimi 0,25% annui per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte di OVS di determinatiin relazione taluni indicatori chiave di performance.L'offerta avrà inizio ilalle ore 09:00 (CET) e si concluderà ilalle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita SIM. Nell'ambito dell'offerta, Equita SIM agirà quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.