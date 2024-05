Borgosesia emette prestito obbligazionario non convertibile per 30 milioni di euro

Borgosesia

MIT SIM

(Teleborsa) -, società quotata all'Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberatoin via scindibile di unsenior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni - ma con ammortamento in quote costanti a far corso dalla fine del secondo anno - per un, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 25 maggio prossimo.La società darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni, destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all'estero. Borgosesia richiederà l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Le obbligazioni matureranno un(5,00%) fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, la società avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario.In prima sottoscrizione, le obbligazioni - che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un, ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.Nell'ambito dell'operazioneopererà come