(Teleborsa) -(CDP) comunica che, in data odierna, l'agenzia di rating S&P Global Ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine della Società (rispettivamente BBB e A-2) e migliorato l’Outlook, che passa da stabile a positivo.La decisione - si legge in una nota - segue il recente intervento dell’agenzia in relazione al rating della Repubblica Italiana.