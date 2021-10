Eventi e scadenze del 26 ottobre 2021

3M

Campari

Campari

Comal

Eli Lilly

First Solar

General Electric

Home Bancorp

Italgas

Lockheed Martin

Microsoft

S&P Global

Sourcesense

Texas Instruments

Twitter

Visa

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoRome Art Week - Per la settimana dell'arte romana è previsto un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtualiEU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 - Importante evento dal tema "Towards 2030: Reshaping the European energy system" dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in EuropaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaEcomondo e Key Energy 2021 - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per la green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive dei primi nove mesi al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call per analisti e investitori durante la quale il management di Campari Group presenterà i risultati dei primi nove mesi al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo