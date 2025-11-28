New York: calo per Eli Lilly

società farmaceutica statunitense

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,78%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.092,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.061,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.123,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)