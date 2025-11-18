Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:47
24.613 -0,76%
Dow Jones 18:47
46.205 -0,83%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: andamento negativo per Microsoft

Ribasso per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,76%.
