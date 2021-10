The Italian Sea Group offre 47 milioni di euro per Perini Navi in fallimento

The Italian Sea Group

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha presentato al Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l'dell'intero complesso aziendale delSpA per. In particolare, la proposta ha per oggetto il compendio mobiliare e immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, i marchi ed i brevetti, la partecipazione (100%) in Perini Navi USA e i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi.Leper il cantiere di Viareggio dichiarato fallito lo scorso 29 gennaio dal Tribunale di Lucca, essenzialmente per il prezzo giudicato troppo elevato dai principali pretendenti (, Ferretti Group, Palumbo Yachts e appunto The Italian Sea Group). Il prezzo base d'asta, fissato inizialmente a 62,5 milioni di euro, era stato poi abbassato a 56,250 milioni di euro.The Italian Sea Group - la quale sottolinea che a luglio 2021 aveva già confermato il proprio interesse per Perini Navi, ma solo a valori "compatibili con la creazione di valore per la società e per i propri azionisti" – ha formulato un'offerta economica