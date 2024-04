Ferretti, Kepler Cheuvreux conferma Buy: non si aspetta sorprese da Q1

Ferretti

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato(a) e(a) su, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, in vista della pubblicazione dei principali dati del primo trimestre 2024 il prossimo 16 maggio.Gli analisti si aspettano, molto in linea con le linee guida per l'anno. Nel dettaglio, prevedono un incremento dei ricavi vicino al 10% su base annua e un margine EBITDA in crescita di 110 punti base al 15,4%, principalmente grazie al mix e al migliore assorbimento dei costi fissi.Inoltre, il broker prevede che la: vede una raccolta di nuovi ordini pari a 280 milioni di euro (o -9% su base annua su un confronto ancora difficile), inclusa la vendita di un superyacht CRN di 70 milioni riportata dalla stampa specializzata. Il portafoglio ordini netto dovrebbe attestarsi a circa 830 milioni di euro, circa 30 milioni di euro in meno rispetto al livello YE 2023.Anche ladovrebbe diminuire rispetto ai livelli YE 2023 (circa -30 milioni), a causa di un certo assorbimento di capitale circolante e degli elevati capex dedicati al nuovo impianto di Ravenna.Nel complesso, un buon inizio d'anno supporta il Buy, con Kepler Cheuvreux che sottolinea come Ferretti sia ancorahigh-double-digit rispetto a