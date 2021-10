UBS, l'utile cresce del 9% nel 3° trimestre grazie a boom Wealth Management

UBS

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari e banca d'investimento svizzera, ha registratodel 2021. L'al 30 settembre è stato di 2,279 miliardi di dollari, in crescita del 9% anno su anno e ben superiore ai 1,596 miliardi di dollari attesi dal mercato (secondo un sondaggio di 23 analisti fornito dalla stessa banca).La divisione di punta,, ha registrato un aumento dell'utile ante imposte del 43%. In particolare, l'utile netto da commissioni ricorrenti è aumentato del 23%, principalmente a causa di attività generatrici di commissioni medie più elevate, che riflettono una performance di mercato positiva e nuove attività nette generatrici di commissioni.L'utile ante imposte per la divisioneè invece aumentato del 32%. Un aumento delle operazioni nel segmento Advisory and Capital Market ha compensato un calo del 7% dei ricavi di negoziazione sui mercati globali (che però si confrontano con un periodo particolarmente forte dello scorso anno). Il CET 1 ratio ha raggiunto il 14,9%, contro il 14,5% dei tre mesi precedenti."Il nostro slancio commerciale, la nostra attenzione nel favorire la crescita, nell'esecuzione disciplinata e nel fornire il nostro ecosistema completo ai clienti: tutto questo ha portato ain tutte le nostre divisioni e regioni aziendali", ha commentato il. "Il mercato e il contesto economico sono stati sostanzialmente positivi nel terzo trimestre, anche se di recente c'è stata qualche incertezza - ha aggiunto - Indipendentemente dal contesto, abbiamo continuato e continueremo a fornire ai nostri clienti consigli preziosi e un'esecuzione di qualità, consentendo loro di affrontare la volatilità e cogliere le opportunità".