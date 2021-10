MotorK, fissata forchetta di prezzo per quotazione su Euronext Amsterdam

(Teleborsa) - MotorK, azienda che sviluppa piattaforme tecnologiche integrate e soluzioni verticali professionali per il mercato europeo dell'automotive, ha comunicato la fascia di prezzo per la proposta di collocamento privato delle azioni che la porterà sulla. L'azienda è guidata da Marco Marlia e ha come CFO Andrea Servo.Laè fissata tra 7,30 a 9,70 euro per azione, il che implica unadi mercato di circa 358 milioni di euro a 427 milioni di euro post offerta (assumendo l'emissione del numero massimo di nuove azioni previsto e e pieno esercizio dell'opzione di aumento).La società ricorda che idell'aumento di capitale saranno utilizzati per aumentare la spesa in ricerca e sviluppo, investire in vendite e marketing, supportare la strategia di acquisizioni e rimborsare la Banca europea per gli investimenti.Ipotizzando l'emissione di tutte le nuove azioni, delle azioni in opzione e dell'opzione di over-allotment, è previsto unfino al 48% del capitale. L'offerta andrà dal 27 ottobre al 2 novembre 2021. La società prevede l'inizio delle negoziazioni su Euronext Amsterdam per2021.