Euronext, quotazione dei primi ETF attivi a Parigi dopo cambio normativa

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato la, a seguito delleda parte della Autorité des marchés financiers (AMF).Questi ETF appena quotati: AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD Acc, AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc, AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc, AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc, AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc, BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond Acc, BNP Paribas Easy Sustainable EUR Titoli di Stato Acc, BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond Dist, BNP Paribas Easy Sustainable EUR Titoli di Stato Dist.Con 122 ETF attivi già quotati su altri mercati Euronext, le nove nuove quotazioni di Parigi armonizzano l'accesso agli ETF attivi sui mercati Euronext. Il. Gli ETF quotati su Euronext rappresentano oltre il 78% del totale degli asset in gestione (AuM) degli ETF attivi quotati in Europa, si legge in una nota della società che gestisce i listini di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi."La quotazione degli ETF attivi su Euronext Paris rafforza il nostro impegno a mantenere la nostra posizione di principale mercato europeo degli ETF, il luogo preferito da investitori ed emittenti - ha commentatodi Euronext - Forniamo un supporto completo ai nostri clienti e siamo continuamente pionieri di innovazioni per guidare l'evoluzione degli investimenti in ETF".