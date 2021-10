Terna, Bosetti: servono investimenti sulla rete elettrica per il pieno sviluppo delle rinnovabili

Terna

(Teleborsa) - Per compiere lae consentire alledi esprimere appieno il loro potenziale occorre investire sulla reti elettriche. È il messaggio inviato dalla presidente di, nel suo intervento agli Stati Generali della Green Economy oggi a Ecomondo, la kermesse in corso alla Fiera di Rimini dedicato all'economia verde e all'economia circolare. "Terna lo sta già facendo e il suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica consentirà di trasportare le rinnovabili generate prevalentemente al Sud dove c’è più presenza di sole e vento, verso i centri di maggior consumo nel nord del Paese", ha spiegato Bosetti."Per cogliere le opportunità legate allo sviluppo delle rinnovabili, sarà anche importante avere un sistema sempre più interconnesso a livello internazionale: l’Italia è al centro del Mediterraneo e potenzialmente può giocare un ruolo di vero e proprioo, grazie anche al collegamento che Terna sta progettando fra Sicilia e Tunisia", ha aggiunto.Nella stessa occasione e in vista della COP26 di Glaslow, la presidente di Terna ha annunciato il lancio a partire da oggi della nuova piattaforma online Terna4Green , un ‘osservatorio digitale’ che monitora i dati di produzione elettrica e le relative emissioni di CO2 nel Paese. "Sono dati che rendono visibili a tutti i cittadini quante sono le emissioni, in ogni momento della giornata, nella produzione di elettricità nelle varie parti di Italia. È possibile anche vedere anche le riduzioni delleassociate all'utilizzo delle rinnovabili. Questo rende evidente, pragmatico, l'effetto delladovuto alle rinnovabili e rende chiaro anche come questo sia intermittente durante il giorno", ha spiegato a Teleborsa a margine della conferenza.