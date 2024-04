Plenitude avvia costruzione parco fotovoltaico Renopool in Spagna

(Teleborsa) -annuncia oggi, alla presenza di, Sindaco di Badajoz, e di, Segretario generale per lo sviluppo sostenibile dell'Assessorato all'agricoltura, all'allevamento e allo sviluppo sostenibile dell'Estremadura,Il parco, che ha una, sarà il più grande progetto fotovoltaico costruito dalla società a livello globale, realizzato con il supporto delle società di costruzione OHLA, Sacyr e Sarpel., equivalenti al consumo di 200.000 famiglie e comprenderànei pressi della località Solana de los Barros., Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: "La costruzione del parco solare di Renopool, il più grande impianto fotovoltaico realizzato da Plenitude, conferma il nostro impegno nel settore delle energie rinnovabili in Spagna, dove operiamo con circa 400 MW di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, oltre 1000 MW in costruzione e più di 2000 MW in fase di sviluppo. Inoltre, grazie al nostro modello di business integrato, stiamo crescendo anche nel mercato retail del Paese, con oltre 300.000 clienti, e di recente abbiamo iniziato ad espandere anche nella penisola iberica il nostro network di punti di ricarica per veicoli elettrici".L'esecuzione del progetto è stata affidata a società di comprovata esperienza nel settore, con lae sarà, generando opportunità di lavoro sul territorio locale.Il parco solare di Renopool saràattraverso un'infrastruttura composta dacostruita e condivisa con altri sviluppatori.