Lavoro, assunzioni donne svantaggiate: ok UE a esonero contributivo

(Teleborsa) -della Commissione europea per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, nonchè per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Lo rende noto il ministero del Lavoro, sottolineando cheLaha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica. La commissione ha valutato la misura comenonchè conforme alla normativa europea e aldi riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.Con un tweet il ministro del Lavoro,, ha salutato l'ok dell'Europa come