Calderone promuove SURE: modello di risposta efficace a choc esterni

(Teleborsa) - Il meccanismoal meglio la fase estremamente complessa e delicata della pandemia. Ancora oggi ci troviamo di fronte a un contesto geopolitico segnato da conflitti, dall'aggressione russa all'Ucraina al Medio Oriente e aa partire dalle. Lo ha detto durante il suo intervento al dibattito sul futuro dell'Europa sociale, il Ministro del Lavoroche a La Hulpe (Belgio), ha partecipato alla Conferenza di alto livello sul Pilastro Europeo dei diritti sociali.SURE "a choc esterni. Ovviamente dovrà adattarsi alle condizioni dei singoli Paesi; ma la principale eredità di Sure è ilSure ha contribuito ad abbattere una serie di tabù e a considerare il sostegno comune aun motore della crescita dell'Unione,, ha detto.in cui sie sei gruppi di lavoro paralleli dedicati ad accesso al lavoro e alla previdenza sociale, condizioni di lavoro giuste, governance socio-economica in relazione agli obiettivi di Porto per il 2030, politiche del mercato del lavoro per una transizione giusta, cura ed educazione dalla prima infanzia.devono preparareainel mondo del lavoro. Per questo è sempre più importante combinare misure di sostegno al reddito dei lavoratori con percorsi di aggiornamento delle competenze - ha aggiunto Calderone - che favoriscano la transizione e iDobbiamo agire sull'occupazione di giovani e donne. Non possiamo permetterci di lasciare giovani e donne alla finestra. Abbiamo bisogno di