Mercato auto italiano ancora in rosso, calo vendite a doppia cifra (-35%)

Stellantis

(Teleborsa) - In Italia a ottobre sono state, il 35,7% in meno dello stesso mese del 2020. Nei dieci mesi, secondo i dati del, le immatricolazioni sono in tutto 1.266.629, pari a una crescita del 12,7% sull'analogo periodo dell'anno scorso.sono stati invece 297.892 a fronte di 357.958 passaggi registrati a ottobre 2020, con una diminuzione di quasi il 17%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 398.907, ha interessato per il 25,32% vetture nuove e per il 74,68% vetture usate.Il gruppoha immatricolato a ottobre 35.664 vetture, ildello stesso mese del 2020. Laal 35,3%. Nei dieci mesi le immatricolazioni del gruppo italo-francese sono 481.653, in crescita dell'11,3%, con la quota al 38% a fronte del 38,5%.Secondo le stime UNRAE, in assenza di interventi, il 2022 chiuderà di poco al di sopra del 2021, con circa 1.600.000 immatricolazioni. "In questa situazione, nonostante alcuni Ministri e Viceministri abbiano assicurato un imminente piano triennale di sostegni - afferma il-. Noi continuiamo a contare sulla manovra finanziaria come strumento idoneo per un intervento strategico di medio periodo secondo le tre direttrici indicate da UNRAE: rifinanziamento dell’Ecobonus; revisione della fiscalità, in particolare per la categoria delle auto aziendali; un piano per lo sviluppo capillare ed omogeneo sul territorio delle infrastrutture di ricarica, con stazioni ad alta potenza nelle autostrade".Per il, in questo scenario, "è, anche inconsiderazione degli impegni che l’Italia sottoscriverà a conclusione della COP26 attualmente in corso a Glasgow,e dei veicoli commerciali leggeri a basse emissioni, nel quadro di un piano di accompagnamento della transizione energetica e produttiva del nostro settore".Secondo il, la pesantissima contrazione del mercato italiano dell'auto "è dovuta soprattutto alla crisi nelle forniture di microchip", una situazione che "non è destinata a risolversi a breve". Per, "è evidente che la scarsa disponibilità di auto, sia nuove che usate, rende meno urgente il problema del rifinanziamento degli incentivi necessari per compensare gli effetti negativi sul mercato dell'auto della pandemia.per superare la fase di stop and go degli incentivi e pernel mondo dell'auto. Così non è stato, ma".