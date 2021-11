Coronavirus in Italia, oggi oltre 5000 nuovi casi. Pandemia corre in Europa

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di uneffettuati, tra antigenici e molecolari, oltre, con ilallo. Torna a salire, purtroppo, anche il numero delle vittime che oggi sonoQuesti i numeri del bollettino di oggi, mercoledìdiffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Intanto, oggidella Commissione AIFA al richiamo adalla prima dose per i vaccinati conLo si apprende al termine della riunione.La seconda dose di vaccino verrà effettuata con unSulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall'ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi. E' quanto avrebbe evidenziato, secondo quanto apprende Ansa, la commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Inoltre, con il trascorrere del tempo, si evidenzierebbe un lento declino dell'efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi e moderate della malattia.Per la quinta settimana consecutiva, iLo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità nel report settimanale sull'andamento della pandemia nel mondo. Nel Vecchio Continente il dato sui nuovi malati ha fatto registrare negli ultimi 7 giorni un aumento del 6%, il dato più alto a livello globale. I cali piu' significativi dei contagi si registrano invece in Medio Oriente (-12%) e nel Sudest asiatico e in Africa (-9%).