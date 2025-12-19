Milano 10:40
44.587 +0,28%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:40
9.840 +0,02%
Francoforte 10:40
24.242 +0,18%

A Piazza Affari corre OVS

A Piazza Affari corre OVS
Prepotente rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia, che mostra una salita bruciante del 4,01% sui valori precedenti.
