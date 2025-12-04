Kolsquare acquisisce italiana Inflead

(Teleborsa) -annuncia l’acquisizione della piattaforma italianaaccelerando così la sua espansione in Europa meridionale dopo l’acquisizione a inizio anno di Woomio nei Paesi scandinavi.La rapida crescita del brand francese, già operativo in Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, Benelux e Scandinavia, viaggia di pariche in Italia vede attivi oltre 200.000 creator e alcuni dei brand più performanti e ispirazionali al mondo nelle strategie di coinvolgimento degli influencer. Unendo le forze,rafforzeranno la loro capacità di offrire maggiore valore e innovazione a oltre 1.500 realtà, tra aziende e agenzie italiane, supportando la loro espansione locale e internazionale.Questo passaggio - spiega la nota - consolida la posizione di"In qualità di pionieri dell’Influencer Marketing in Italia, abbiamo costruito Inflead con passione e innovazione affinché diventasse la piattaforma numero uno in Italia. Sono davvero orgoglioso della tecnologia proprietaria basata su AI che abbiamo costruito con il mio team, così come dei nostri clienti, tra cui abbiamo alcuni dei brand e agenzie più innovativi in Italia - ha dichiaratoCo-founder & CEO di Inflead - Entrare in Kolsquare, il leader europeo indiscusso del nostro settore, è il naturale passo successivo nel nostro percorso per offrire ancora più valore al mercato italiano e non solo. Non vedo l’ora di costruire insieme il futuro dell’Influencer Marketing.”“Siamo felici di dare il benvenuto anel team Kolsquare, rafforzando le nostre attività in forte crescita nell’Europa meridionale e accelerando anche le nostre capacità di innovazione. Giovanni e il team Inflead hanno fatto un lavoro straordinario finora, e siamo davvero impressionati da ciò che hanno costruito. Da sempre la missione di Kolsquare è quella di dare potere ai brand di domani, ovunque si trovino, grazie alle infinite possibilità dell’Influencer Marketing, e questa acquisizione rappresenta un nuovo importante passo” ha dichiaratoCEO di Kolsquare.