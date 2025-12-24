Air India: 25 marzo 2026 riprendono i voli non-stop Delhi-Roma

(Teleborsa) - Air India ha annunciato oggi la ripresa dei voli non-stop tra Delhi e Roma (FCO): la compagnia indiana torna nella capitale italiana dopo quasi sei anni d'assenza, espandendo ulteriormente il proprio network in Europa. I voli di Air India per Roma erano stati sospesi con la pandemia da Covid-19. Dal 25 marzo 2026,(Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino), in tempo per i viaggiatori in arrivo dall'India di pianificare viaggi primaverili e vacanze estive in Europa. I viaggiatori italiani avranno maggiore scelta non solo per l'accesso diretto alla capitale indiana ma anche per collegamenti diretti con il Sud-est asiatico attraverso il gateway globale di Air India a Delhi, in continua crescita.Ilsarà attivo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con i Boeing 787-8 di Air India, dotati di 18 flatbed in Business Class e 238 posti in Economy: comfort e convenienza con tutto il calore dell'ospitalità indiana."Collegare l'India al resto del mondo – dichiara– rimane tra le nostre maggiori priorità. India e Italia hanno profonde affinità culturali, economiche e commerciali che rendono Roma un'aggiunta naturale all'espansione del network di Air India. Questi voli non-stop, oltre ad aumentare la connettività diretta tra le due capitali, offrono ai viaggiatori italiani maggior ampiezza di scelta e collegamenti con scalo al nostro hub di Delhi verso le vivaci destinazioni del subcontinente indiano e del sud-est asiatico"."Il ritorno di Air India su Roma Fiumicino con i collegamenti aerei per Delhi – commenta– rappresenta uno sviluppo di grande rilievo che contribuisce a prospettare sul 2026 un'ulteriore crescita dei mercati del lungo raggio. Questo nuovo volo risponde a una domanda in aumento nei principali segmenti di traffico, rafforzando i legami economici e culturali tra Italia e India e ampliando le opportunità di scambio tra i due Paesi".e il traffico di passeggeri tra i due paesi è in continuo aumento, grazie alla presenza di una grande comunità indiana in Italia e al crescente interesse dei viaggiatori indiani per l'arte, la storia, la cucina e le esperienze italiane.sono programmati in modo da offrire comode coincidenze via Delhi per destinazioni come Bangkok, Colombo, Ho Chi Minh City, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Phuket e Singapore.