Banco BPM, oltre 1 miliardo di utile nel 2024. Castagna, obiettivi ambiziosi ma raggiungibili

Banco BPM

(Teleborsa) -, nei primi 9 mesi dell'anno, ha registrato undi 472 milioni di euro,rispetto allo stesso periodo del 2020. L'si è attestato a 565 milioni di euro, mentre il risultato della gestione operativa è salito a 1,53 miliardi (+20,8%), con proventi operativi saliti a 3,42 miliardi (+10,5%).Per quanto riguarda i, il Cet1 fully phased è risultato pari al 13,3% (in crescita rispetto al 12,9% di fine giugno 2021). Il texas ratio è in ulteriore miglioramento al 29,2% rispetto al 38,6% di fine 2020.Nel solo, l'utile netto è stato di 110,7 milioni di euro.Banco BPM ha approvato ilchee mira a remunerare in maniera significativa gli azionisti al fine di realizzare una crescita sostenibile della redditività. Il piano, chiamato "" prevede un "solido track record nella generazione di ricavi" abbinato a un "attento controllo dei costi" ed a un "contenuto profilo di rischio".Il piano prevede il conseguimento di un, con una crescita media annua del 33,4% rispetto ai 330 milioni del 2020. Isono stimati crescere mediamente del 2,4% annuo a 4,6 miliardi nel 2024 (a 4,3 miliardi nel 2023), mentre la crescita delè attesa nell'ordine del 6% annuo a oltre 2,1 miliardi nel 2024 (1,9 miliardi nel 2023). Per gli azionisti è previsto unIl nuovo piano di Banco BPM "si caratterizza peranche grazie al consolidato track-record realizzato in questi anni" ed "è guidato dache mirano a remunerare in maniera significativa gli azionisti, a incontrare le aspettative degli altri principali stakeholder (clienti, colleghi, Autorità di Vigilanza) ed aquali la digitalizzazione e la sostenibilità" - ha commentato. "Tutto questo con l'come solida banca del Paese, punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità". Il piano - sottolinea ancora Castagna - "si fonda su saldi presupposti sia per quanto riguarda lo scenario macroeconomico in ripresa, stimolato tra l'altro dall'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia in riferimento alla solidità del Gruppo e alla sua capacità di agire in contesti di trasformazione".