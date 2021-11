Geox, rally in Borsa. C'è attesa per la trimestrale

Geox

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore delle calzature classiche e casual, sta registrando un, scambiando ai massimi in quasi due anni. Il titolo si attesta a 1,292, con un, e risulta il migliore del FTSE Italia All-Share. Non ci sono eventi che giustificano un rialzo tale e perciò il titolo potrebbe essere. La società veneta diffonderà i dati al 30 settembre 2021 nella giornata di giovedì 11 novembre, quando si terrà anche la call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 1,335 e successiva a quota 1,461. Supporto a 1,209.