Appuntamenti macroeconomici del 28 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 28 novembre 2025
(Teleborsa) -
Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,2%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,5%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,74 Mld Euro)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)


