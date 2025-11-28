Appuntamenti macroeconomici del 28 novembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,2%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,5%)
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
12:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,74 Mld Euro)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)